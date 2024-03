Dachował autem przez… przyciemniane szyby. Teraz trafi do więzienia

Jechał z dużą prędkością łamiąc przepisy ruchu drogowego. Wyprzedzał inne samochody na podwójnej ciągłej wielokrotnie przekraczając dozwoloną prędkość. Na łuku drogi znajdującym się tuż przed skrzyżowaniem ulicy Wadowickiej z Oświęcimską w Głębowicach, BMW wypadło z jezdni, uderzyło w drewniany słup energetyczny, po czym dachowało. Policjanci błyskawicznie podbiegli do pojazdu i obezwładnili kierowcę. Okazało się, że jest to 35–latek z powiatu wadowickiego. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Łodzi do odbycia 8 miesięcy kary pozbawienia wolności za przestępstwo przywłaszczenia mienia. Mężczyzna był trzeźwy. Kierował pojazdem pomimo cofniętych uprawnień oraz złamał sądownie orzeczony zakaz kierowania pojazdami. Poszukiwany trafił do oświęcimskiej komendy Policji.