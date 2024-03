Co najczęściej psuje się w autach? Raport ADAC

W ubiegłym roku specjaliści pomocy drogowej ADAC byli wzywani do pomocy kierowcom aż 3 531 058 razy. Oznacza to, że co średnio co 9 sekund mechanicy udzielali pomocy drogowej w Niemczech. W porównaniu z 2022 r. liczba wezwań wzrosła o 3,4 proc (3 413 488 wezwań). Główną przyczyną tego wzrostu, jak się wydaje, jest większe natężenie ruchu po pandemii.

Rekordowym dniem dla pomocy drogowej ADAC okazał się 4 grudnia 2023 roku. Patrole ADAC zostały wezwane aż 18 378 razy. Nie ma jednak nic w tym dziwnego, bowiem akurat w tym czasie w całym kraju zima pokazała swoje oblicze z obfitymi opadami śniegu i temperaturami poniżej zera stopni. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2023 roku najczęstszą przyczyną awarii były problemy z… akumulatorami samochodowymi. To aż 44,1 proc. wszystkich przypadków, w których pomógł patrol drogowy ADAC – nieco więcej niż w roku 2022 (43,2 proc.). Na drugim miejscu znalazły się awarie silnika i sterowania jednostką napędową (22,8 proc.). Należą do nich przede wszystkim problemy z wtryskiem, zapłonem czy czujnikami. Trzecim najczęstszym powodem wymagającym pomocy patrolu drogowego były problemy z alternatorem, rozrusznikiem, pokładową instalacją elektryczną lub oświetleniem pojazdu.