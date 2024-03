Czyszczenie tapicerki. Samemu czy w zakładzie? Koszty i zakres

Czyszczenie i odświeżenie wnętrza pojazdu będzie dla nas ważne, jeśli nasze dzieci lub my sami jesteśmy alergikami. Roztocza i zwykły brud, który ma właściwości higroskopijne (pochłaniania i utrzymywania wilgoci), będą czynnikami przez które alergicy we wnętrzu pojazdu nie będą czuli się dobrze.

A pokus do jej zabrudzenia jest całkiem sporo. Wiedzą o tym nałogowi palacze, dumnie rodzice dzieci, oraz posiadacze zwierząt. Ale nawet jeśli nie jesteśmy w tych trzech potencjalnie najbardziej zainteresowanych czyszczeniem tapicerki grup, a zdarza się nam przekąsić coś we wnętrzu pojazdu od czasu do czasu, nie zważając na tego konsekwencje, lub przewozić coś brudzącego, to i w takim przypadku utrzymanie wnętrza w czystości będzie dla nas numerem jeden, podczas wiosennych porządków.

Czyszczenie samodzielnie czy w zakładzie?

Dlatego też zanim samodzielnie przystąpimy do czyszczenia wnętrza pojazdu sprawdźmy, jakie są w tym zakresie nasze możliwości i jeśli tylko powstanie choć cień wątpliwości, to lepiej jest usługę tę zlecić wyspecjalizowanemu warsztatowi.

Ile potrzeba czasu i ile to kosztuje?

Serwisy czyszczące i konserwujące tapicerkę samochodową świadczą różny zakres usług. Najprostszy, to zazwyczaj tylko odkurzenie wnętrza. Koszt takiej usługi waha się od około 30 do 100 złotych i trwa maksymalnie godzinę. Godzinę do dwóch zajmie wypranie przednich foteli. Koszt takiej usługi to około 100 złotych.

Pranie przednich foteli, tylnej kanapy, boczków drzwiowych, zagłówków i podłokietnika zajmuje od 2 do 4 godzin i kosztuje około 200 złotych.

Jeśli jeszcze dodatkowo zechcemy wyprać podłogę i wykładzinę bagażnika, to na pewno musimy na to przeznaczyć 4 godziny czasu i kwotę do 250 złotych.

Pranie podsufitki może podnieść kwotę usługi o 30-50 złotych.

Jeśli zamówimy usługę z osuszaniem wnętrza (co rekomendujemy), to usługa taka może trwać od 8 do 10 godzin i kosztować do 350 złotych.

Ozonowanie i odgrzybianie wnętrza oczywiście w pakiecie z czyszczeniem i praniem tapicerki to już wydatek do nawet 450 złotych.

Około 600 złotych natomiast zapłacimy za kompleksowe czyszczenie i zabezpieczenie tapicerki wykonanej ze skóry.

Oczywiście są to spore kwoty, ale wydatek ten zrekompensuje nam dobrze wykonana usługa z której efektów przyjdzie nam się cieszyć przez dłuższy czas.