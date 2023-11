Czy sztuczna inteligencja ubezpieczy kierowcę? Eksperci wyjaśniają

Sztuczna inteligencja może pomóc w czterech aspektach

Jeżeli chodzi o obsługę klienta, to warto zwrócić uwagę, że już teraz ubezpieczyciele (również rodzimi) korzystają z tak zwanych chatbotów odpowiadających na pytania przyszłych i obecnych klientów oraz poszkodowanych. Z czasem ta technologia będzie się jeszcze rozwijać - także w kierunku zautomatyzowanej likwidacji szkód. W przypadku wyznaczania ceny ubezpieczenia OC/AC/NNW, zastosowanie sztucznej inteligencji nie musi się ograniczać do pozyskiwania wymaganych informacji od klienta (poprzez chatbota). Mechanizmy sztucznej inteligencji pozwalają lepiej wyliczać składkę komunikacyjną na podstawie liczby przejechanych kilometrów (ang. pay-as-you-drive) oraz sposobu jazdy (pay-how-you-drive).

„Na naszym rodzimym rynku ciekawym przykładem jest opcja cashback, czyli częściowy zwrot składki ubezpieczeniowej w przypadku bezpiecznej jazdy autem. Wystarczy pobrać aplikację na telefon i w trakcie jazdy samochodem z niej korzystać, by system mógł ocenić nasz styl jazdy. Taki zwrot może wynosić nawet do 30% składki ubezpieczeniowej” - dodaje Magdalena Gbiorczyk, doradczyni ubezpieczeniowa Unilink.

Wycena szkód jest szczególnie ciekawym obszarem

Jeszcze ciekawiej prezentują się perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji do likwidacji szkód komunikacyjnych. Już wspominaliśmy o chatbotach przyjmujących zgłoszenia o szkodach związanych z pojazdami. Warto wiedzieć, że przodujący technologicznie ubezpieczyciele nie ograniczają się do takich rozwiązań. Mowa o firmach ubezpieczeniowych, które stosują mechanizmy tzw. Visual AI do oceny szkód komunikacyjnych oraz ustalania odszkodowania. Pionierem jest japoński ubezpieczyciel Tokio Marine, który już od wiosny 2020 r. korzysta z rozwiązań firmy Tractable. Mowa o oprogramowaniu, które na podstawie zdjęć nadesłanych przez klienta ocenia poziom uszkodzeń pojazdu i podaje wstępną wycenę szkód.

Kolejne ciekawe obszary użycia AI w branży polis komunikacyjnych to rekonstrukcja wypadków oraz wykrywanie oszustw. W przypadku rekonstrukcji wypadków, na uwagę zasługuje przedsięwzięcie izraelskiej firmy Nexar oraz japońskiego ubezpieczyciela Mitsui Sumitomo Insurance. Te dwa przedsiębiorstwa opracowały bazujący na sztucznej inteligencji system rekonstrukcji wypadków. Wspomniany system wykorzystuje ujęcia z kamer samochodowych oraz dane z czujników ruchu. Raport z wypadku wygenerowany przez sztuczną inteligencję jest niemal od razu gotowy do wysłania ubezpieczycielowi. Firma ubezpieczeniowa bazując na gotowej analizie szybciej przystępuje do likwidacji szkody. „Z likwidacją szkód komunikacyjnych jest związane jeszcze inne zastosowanie sztucznej inteligencji, a mianowicie wykrywanie wyłudzeń. Tutaj ubezpieczyciele oraz współpracujący z nimi dostawcy rozwiązań AI niechętnie dzielą się szczegółami, co nie powinno szczególnie dziwić” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.