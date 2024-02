CUPRA Leon ST 2.0 TSI 190 KM. Ile zużywa paliwa?

Do napędu testowanego modelu oddelegowano silnik 2.0 TSI o mocy 190 KM z automatyczną skrzynią 7-biegową DSG. W zasadzie to standardowy napęd, który znajdziemy w wielu innych modelach koncernu i w zasadzie niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jest bardzo dynamiczny, elastyczny, w połączeniu z przekładnia DSG spisuje się naprawdę dobrze, pracuje kulturalnie i przewidywalnie.

Skoda Kodiaq II dołącza do oferty na polskim rynku. Aktualnie model dostępny jest z silnikiem diesla, a w późniejszym terminie do oferty dołączą m.in. napędy benzynowe i hybrydowe.

Co ciekawe, zużycie paliwa nie jest drastycznie niższe w porównaniu do topowej odmiany 310-konnej z napędem 4Drive. Fakt, jest niższe, ale o 1-2 l/100 km w różnych warunkach. Być może na nieco wyższe zużycie paliwa podczas pomiarów wpłynęła aura – ciągłe opady deszczu i silne podmuchy wiatru – ale i tak biorąc pod uwagę naprawdę niezłe osiągi, nie można narzekać na spalanie. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje bardzo przyzwoite 7,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 233 km/h. Do codziennej eksploatacji to wystarczy aż nadto. Samo prowadzenie jest w zupełności poprawne, stabilne, z odrobiną sportowego charakteru, ale pomijając dość głośno pracujące na nierównościach zawieszenie, CUPRA Leon ST w tej odmianie jest raczej komfortowo usposobionym, kompaktowym kombi.