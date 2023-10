Codziennie przejeżdża tu 21 tys. aut. Powstaną kolejne dwa ronda

Pierwsze rondo, jadąc od strony Nowego Targu, powstanie na skrzyżowaniu DK47 czyli ul. Kasprowicza w kierunku Olczy z ul. Wojdyły. Będzie to rondo turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą, gdzie zimą funkcjonuje duża stacja narciarska.

W ramach inwestycji powstaną trzy przejścia dla pieszych. Zostanie także przebudowana infrastruktura techniczna i zatoki autobusowe. Powstanie nowe oświetlenie i odwodnienie. GDDKiA

