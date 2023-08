ChatGPT w samochodzie. Trwają testy nowego rozwiązania

Klienci mogą uczestniczyć w programie za pośrednictwem aplikacji Mercedes me lub bezpośrednio z samochodu, korzystając z polecenia „Hej Mercedes, chcę dołączyć do programu beta” (pod warunkiem aktywacji odpowiednich usług Mercedes me connect). Jego wdrożenie odbywa się bezprzewodowo. Mercedes-Benz integruje ChatGPT za pośrednictwem usługi Azure OpenAI Service, wykorzystując możliwości chmury Microsoft oraz platformy AI.