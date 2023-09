Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 22 września 2023?

Tegoroczny wrzesień przynosi mocny spadek cen paliw w Polsce i wszystko wskazuje na to, że przed końcem miesiąca za litr 95-oktanowej benzyny i oleju napędowego na stacjach będziemy płacić mniej niż 6 złotych. Ostatni raz takie ceny notowaliśmy przed rosyjską agresją na Ukrainę. Koszty tankowania spadają pomimo tego, że na giełdach naftowych mamy do czynienia z tendencją zwyżkową, a złotówka osłabia się w relacji do dolara amerykańskiego.