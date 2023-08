Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 18 sierpnia 2023?

Najwięksi operatorzy rynku detalicznego zdecydowali się w tym roku na pobudzenie sprzedaży paliw na stacjach, poprzez wprowadzenie rabatów powiązanych z aplikacjami lojalnościowymi i przynosi to oczekiwane rezultaty. W czwartek Orlen poinformował, że od 30 czerwca do 8 sierpnia klienci zrealizowali o 16 proc. więcej kuponów promocyjnych, niż w analogicznym okresie 2022 roku, a ponad 1/3 całego paliwa sprzedanego w tym czasie na stacjach koncernu została kupiona w promocyjnej cenie.

W ostatniej dekadzie wakacji podjeżdżając na stację paliw, kierowcy nie doznają większego zaskoczenia. Za litr popularnej benzyny „95” będzie się płacić (bez rabatów) 6,62-6,74 zł i 6,42-6,54 zł za identyczną ilość diesla. Największą pewność, co do poziomu cen, jaki zobaczą na pylonach, mają kierowcy samochodów na gaz – w najbliższych dniach cena LPG może w zależności od typu stacji wynosić 2,74-2,81 zł za litr - komentuje Grzegorz Maziak z e-petrol.pl