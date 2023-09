Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 1 września 2023?

Aktualnie ceny paliw są nieco wyższe niż w minionym tygodniu - benzyna Pb95 podrożała o 3 gr do 6,68 zł/l, a diesel kosztuje średnio 6,49 zł/l, co daje nam zmianę o cztery grosze na litrze w górę. O grosz natomiast podrożał autogaz sprzedawany po 2,76 zł/l. W okresie między 4 i 10 września spodziewamy się, że ceny benzyny 98-oktanowej ulokują się w przedziale 7,25-7,37 zł/l. Za 6,65-6,77 zł/l większość stacji w przyszłym tygodniu będzie natomiast sprzedawać benzynę Pb95. Nie unikniemy także podwyżek w cenach diesla, który według naszych prognoz kosztował będzie 6,46-6,59 zł/l. Nie oczekujemy dynamicznych i znaczących podwyżek cen autogazu, dla którego prognozowany przedział cen to 2,73-2,80 zł/l - komentuje dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl.