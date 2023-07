Ceny paliw. Na stacjach wakacyjna stabilizacja

Stabilizacja to określnie, które najlepiej oddaje to, co od początku wakacji dzieje się na rynku paliw w Polsce. Wahania cen, zarówno w hurcie, jak i na stacjach, są niewielkie. Na razie nie widać efektów drożejącej ropy, bo negatywne skutki zmian na giełdach naftowych łagodzi umocnienie złotego w relacji do amerykańskiego dolara.

Benzyna drożeje w rafineriach

W mijającym tygodniu na hurtowym rynku paliw obserwowaliśmy wzrost cen benzyn i nieznaczne wahania notowań oleju napędowego. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny w oficjalnych cennikach krajowych producentów wyceniany jest dzisiaj średnio na 5210,20 zł i jest to cena o 90 złotych wyższa niż w poprzedni piątek. Diesel w tym okresie też podrożał, ale skala zmiany jest dużo mniejsza. Na przestrzeni tygodnia hurtowe notowania oleju napędowego wzrosły o 10,60 zł i średnio to paliwo w rafineriach jest aktualnie wyceniane na 5042,40 zł/metr sześcienny.

Niewielkie korekty na stacjach paliw

Baryłka przebije granicę 80 dolarów?

Jednym z czynników jest spadek poziomu eksportu z Arabii Saudyjskiej - obniżył się on w maju do najniższego poziomu od 19 miesięcy, co wynika z poniedziałkowych danych Joint Organizations Data Initiative (JODI). Warto zauważyć, że Saudowie realizują program obniżek produkcji o 1 mln baryłek. Analogiczny ruch podjęli także Rosjanie produkujący o pół mln baryłek mniej.

Wiadomością mogącą stymulować zwyżki jest także zapowiedź rządu USA, że w sierpniu wydobycie ropy łupkowej w kraju zacznie spadać. Jak podała agencja Bloomberga, w połączeniu z cięciami w ramach OPEC+ sytuacja doprowadzi do niedoborów na rynku ropy. Dla cen ponadto wsparciem może być zapowiedź władz chińskich dotycząca wdrożenia polityki „przywrócenia i rozszerzenia” konsumpcji, co może przyspieszyć poprawę popytu ze strony azjatyckiego giganta w drugiej połowie roku.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce Aktualizacja 2023-07-19 Pb 98 7,09 Pb 95 6,49 ON 6,29 LPG 2,81

PLN/brutto

Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej W okresie 24-30 lipca 2023 Pb98 7,07-7,20 Pb95 6,47-6,59 ON 6,26-6,38 LPG 2,79-2,85

PLN/brutto

żródło: e-petrol.pl