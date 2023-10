Budowa dróg. Te trasy oddano do użytku w 2023 roku

Ułatwiliśmy wjazd do Warszawy od południa i dojazd do Krakowa od północy, domknęliśmy obwodnicę Łodzi, wydłużyliśmy odcinki drogi ekspresowej, która w przyszłości połączy Koszalin z Katowicami. Do tego dawna DK18 stała się na całej długości pełnoprawną autostradą, a na Via Baltica w realizacji jest ostatni odcinek - wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad