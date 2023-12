Branża automotive. Polska potrzebuje wieloletniej strategii

- Najbardziej korzystny, choć dzisiaj już w dużym stopniu nierealny układ dla polskiej gospodarki to równolegle z solidnym oparciem na zachodniej gospodarce, świetne kontakty z Białorusią, dobre z Rosją i bardzo dobra współpraca z Ukrainą. Z punktu widzenia Polski należy robić wszystko, żeby Białoruś znalazła się pod wpływem świata zachodniego. To, co nam grozi to silna Rosja, która jest obecnie w trendzie wznoszącym. Żebyśmy nie mieli złudzeń – to Rosja w dużym stopniu dyktuje ceny ropy i gazu. To Rosja hamuje dostawy i zmniejsza eksport ropy i nakłania do tego samego Arabię Saudyjską – zwracał uwagę generał Pacek.