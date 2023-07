Bezpieczny autokar. Kiedy można poprosić o przeprowadzenie kontroli pojazdu?

Wypadki polskich autokarów

W ostatnich latach doszło do serii wypadków autokarów przewożących polskich turystów. Znaczna część z nich dotyczyła zagranicznych pielgrzymek. Do jednego z najtragiczniejszych wypadków doszło 6 sierpnia 2022 roku na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorie.

Do tragicznych wypadków dochodziło także w latach wcześniejszych. W 2020 roku jedna osoba zginęła, a 34 zostały ciężko ranne w wypadku autobusu na południu Węgier. Autokar wiózł polskich turystów ze Śląska. W 2019 roku 13 osób zostało rannych, w tym siedem ciężko w wypadku autokaru, który przewrócił się na bok na autostradzie A1 w Niemczech niedaleko Hamburga. Do dużej tragedii doszło też w 2002 roku, kiedy autokar wiozący pielgrzymów z Lubelszczyzny przewrócił się na rondzie w okolicach Balatonu na Węgrzech. 19 polskich turystów zginęło, a 32 odniosło obrażenia.