Autostrada A1. Policja zapowiada kontrole prędkości przy bramkach

Zawieszenie poboru opłat będzie obowiązywało w wakacyjne weekendy od godziny 12:00 w piątek do godziny 12:00 w poniedziałek. Wyjątkiem będzie długi sierpniowy weekend, wtedy bezpłatne przejazdy będą obowiązywały od piątku 11 sierpnia od godz. 12:00 do środy 16 sierpnia 2023 r. do godz. 12.

Fot. Grzegorz Mehring