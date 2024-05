Auta używane. Importujemy coraz więcej! Wzrasta import z USA

Kwiecień 2024 roku to kolejny, dziesiąty już miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. Prognoza IBRM Samar na 2024 rok wynosi ok. 870 - 900 tys. sztuk. Zdecydowaną większość sprowadzonych w tym roku pojazdów - dokładnie 294 912 sztuk - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 28,3% więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych – 28 887 sztuk - jest o 32,2% większy niż przed rokiem.

Wiek importowanych aut ustabilizował się i po pierwszych czterech miesiącach wynosi 12,15 roku. Decydujący wpływ na taki wciąż jednak zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (12,86 roku).