ZDM sprzedaje odholowane pojazdy. Wśród nich m.in. Audi, BMW i Mercedesy

Na licytację zostały wystawione pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. Takie samochody – jak w przypadku każdego odholowania – usuwane są na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na parkingi firm, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy.

- Do niedawna nieodebrane samochody kierowaliśmy na złom. Zdarzały się jednak wyjątki – pojazdy nie wymagające wielu napraw, by mogły wrócić na drogi. Dlatego uznaliśmy, że niektóre porzucone auta, choć klasyfikowane jako wraki, nie muszą trafiać do kasacji. Jesienią 2021 r. ogłosiliśmy pierwszy przetarg na sprzedaż takich pojazdów – na liście znalazło się 8 samochodów, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskaliśmy, wyniosła 92 tys. 700 zł. W 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wystawiliśmy na sprzedaż łącznie 57 samochodów. 45 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskaliśmy, wyniosła 364,6 tys. zł. To niemała kwota, wystarczająca na remont ok. 300 m jezdni - informuje ZDM.