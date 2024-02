W poniedziałek nie wjedziemy do Niemiec! Gdzie utrudnienia?

Jak poinformowało w swoim komunikacie Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w najbliższy poniedziałek 12 lutego w godzinach 5:00-12:00 zablokowana zostanie w obie strony ulica Slubicer Str. we Frankfurcie nad Odrą. W związku z tym nie będzie możliwy wjazd do Frankfurtu ani wyjazdu z miasta przez most graniczny. Ze względu na demonstracje w tych samych godzinach zablokowany zostanie wjazd z Frankfurtu na autostradę A12 Frankfurt (Oder) – Mitte. Nie będzie również możliwości wjazdu do Frankfurtu przez ulicę Am Goltzhorn, gdyż demonstracja zablokuje prawy pas (skręt na Frankfurt z B112 od strony Eisenhüttenstadt i A12).