W całej Polsce trwa policyjna akcja. 266 nietrzeźwych kierujących tylko w jeden dzień

Drugi dzień działań na drogach w ramach akcji Wszystkich Świętych czyli środa, 1 listopada, to w policyjnej statystyce 38 odnotowanych wypadków drogowych i 2 ofiary śmiertelne.

Policjant przekazał, że w wypadkach rannych zostało 46 osób. "Zatrzymano też 266 nietrzeźwych kierujących i ujawniono 35 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km w obszarze zabudowanym, co skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy" - dodał.

Podkreślił, że policyjne działania potrwają jeszcze dziś, w czwartek, 2 listopada.

"Spodziewamy się, ze duże natężenie ruchu będzie w najbliższy weekend, dlatego wszystkich prosimy o ostrożną jazdę. W tym okresie na pewno nie zabraknie policjantów na drogach" - dodał.

Policyjna akcja "Wszystkich Świętych" rozpoczęła się we wtorek, 31 października i potrwa do 2 listopada. W tym czasie szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w okolicach cmentarzy pracować będzie ok. 4-5 tysięcy funkcjonariuszy drogówki.