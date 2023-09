To najdroższa inwestycja drogowa w regionie! Powstanie blisko 30 km nowej drogi

W przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka wpłynęło 10 ofert. Wszystkie mieściły się w założonym budżecie, który wynosił ok. 1,3 mld zł. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę ok. 1 mld zł, złożyła firma Stecol Corporation i to z przedstawicielami tej firmy zawarto kontrakt na zaprojektowanie i budowę nowej drogi.

„Kiedy spojrzy się na mapę drogową kraju i centralnej Polski, to widać, że S74 jest tym brakującym ogniwem, które w przyszłości połączy Via Carpatia i autostradę A1. Budowa tego blisko 30-kilometrowego odcinka jest niezwykle istotna ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Świętokrzyskie zasługuje na lepsze drogi” – powiedział PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.