Ten polski wynalazek poprawi bezpieczeństwo na drogach? Zobacz jak działa

- Jazda na rowerze w Polsce rozwija się dynamicznie, ale aby zachować pozytywny trend, wszyscy musimy współpracować na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów. Rząd, władze lokalne, kierowcy oraz sami rowerzyści – każdy ma swój wkład do wniesienia. Ogromnie się cieszę, że możemy dodać swoją cegiełkę do tego procesu w postaci BikeWatch. Mamy nadzieje, że to urządzenie zainteresuje włodarzy gmin i już niedługo rowerzyści będą go mijać podczas rowerowych przejażdżek – mówi Rafał Topolewski, twórca BikeWatch, właściciel i prezes Primario Grande Sp. z o.o.