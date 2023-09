Tak działa recydywa drogowa. 5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych OPRAC.: Mariusz Michalak

Do zatrzymania pirata drogowego doszło w niedzielę (24 września) w Przytocznej. Policja

5 tys. zł mandatu i 15 punktów – to kara jaka spotkała 30-latka, który pędził z prędkością 134 km/h przez Przytoczną (Lubuskie), gdzie obowiązuje jej ograniczenie do 50 km/h. Do tego zostało mu zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące – poinformował mł. asp. Mateusz Maksimczyk z KPP w Międzyrzeczu.