Subaru Safe8. Teraz wszystkie auta Subaru z 8-mio letnią gwarancją. Zobacz jak to działa

Subaru Import Polska, jako oficjalny importer japońskiej marki, wprowadza do swojej oferty program Subaru Safe8. To darmowa i seryjnie oferowana gwarancja specjalna, która uzupełnia stosowaną dotychczas 3-letnią gwarancję podstawową. W ramach nowej usługi klienci, którzy zakupią nowe Subaru u Autoryzowanego Dealera, otrzymują łącznie 8 lat ochrony bez limitu kilometrów. To odpowiedź na wymagania rynku oraz potwierdzenie trwałości samochodów Subaru.

Kierowcy coraz częściej wymagają tego, aby korzystać z auta objętego maksymalną ochroną, nie przejmując się dodatkowymi kosztami czy naprawami swojego auta. Program Subaru Safe8 łączy w sobie gwarancję podstawową oraz gwarancję specjalną. Po zakupie samochodu, przez pierwsze 3 lata lub 100 000 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), właściciel korzysta z gwarancji podstawowej, której zakres wynika z „Książki gwarancyjnej i obsługi serwisowej”.