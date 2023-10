Sprzedaż nowych aut. Kto liderem polskiego rynku? Mariusz Michalak

W samym wrześniu zarejestrowano 8495 nowych Toyot, to więcej niż dwie kolejne marki razem wzięte. Toyota

Po trzech kwartałach 2023 roku Toyota utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku samochodów osobowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zarejestrowano już 67 118 aut marki, co jest wynikiem o 21% lepszym niż od stycznia do września 2022 roku. Prawie co piąte nowe auto, które wyjeżdża na polskie drogi w tym roku to Toyota, a 19,2% udziału marki w rynku to wynik o 1,7 p.p. lepszy niż w roku ubiegłym.