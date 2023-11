Seat. Rozpoczęła się wyprzedaż u Seata. Ile można oszczędzić?

Wielu polskich kierowców czeka z finalizacją decyzji zakupowej do ostatniego kwartału roku, ponieważ wtedy na rynku motoryzacyjnym pojawiają się dodatkowe promocje na samochody. Seat oprócz 5 letniej gwarancji przygotował jeszcze lepszą ofertę dla klientów i zachęca do skorzystania z promocji ważnej na wybrane modele do 31 grudnia 2023 roku. Czas ten to doskonała okazja na wybranie modelu z bogatego portfolio SEAT-a, który będzie cieszył przez długie lata.