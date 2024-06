Salon samochodowy w Genewie przechodzi do historii. Co w zamian dla fanów motoryzacji?

Salon samochodowy w Genewie to wystawa motoryzacyjna, która organizowana była przez Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles. Odbywała się w latach 1905–2019 oraz ponownie w 2024 roku. Było to święto dla fanów motoryzacji i arena wielu samochodowych premier.

To koniec pewnej epoki w imprezach motoryzacyjnych. Organizatorzy potwierdzili, że salon samochodowy w Genewie w formule jaką znamy, przechodzi do historii. To doby moment, aby przypomnieć sobie…

Co zastąpi targi w Genewie? Geneva International Motor Show Qatar 2025. Jak wskazuje nazwa - genewski salon przenosi się do... Kataru, a konkretnie do miasta Doha, czyli stolicy tego kraju. Impreza odbędzie się w dniach od 27 listopada do 6 grudnia 2025 roku.Obecnie nie ma jednak informacji o wystawcach i harmonogramie imprezy.