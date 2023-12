Rusza realizacja kluczowej ekspresówki. Na to czeka wielu kierowców

Realizację drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), podzieliliśmy na sześć krótszych odcinków. Dla pierwszych trzech odcinków podpisaliśmy dziś umowy na realizację, a w trakcie procedury przetargowej jest odcinek od Ząbkowic Śląskich do Barda. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg dla odcinka pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. Dla ostatniego odcinka Bardo – Kłodzko jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych, których efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach wskażemy wariant preferowany, dla którego złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informuje GDDKiA.