Rewolucja drogowa w centrum kraju. GDDKiA przedstawia szczegóły Mariusz Michalak

Nowa droga przede wszystkim będzie miała wpływ na połączenie Dolnego Śląska z Warszawą. GDDKiA Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Łącznik drogi ekspresowej S8 do węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74) to bardzo ważny odcinek nowej drogi ekspresowej, spinający sieć tras najwyższej klasy w ścisłym centrum kraju. Wiadomo kto opracuje koncepcję trasy.