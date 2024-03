Przekroczenie prędkości. Szaleńcza jazda z prędkością 226 km/h zakończona przez policjantów

Co trzeba mieć – albo nie mieć – w głowie, by na drodze po której poruszają się inni kierowcy i jest ograniczenie prędkości do 90 km/h, rozpędzić auto do 226 km/h? To wie tylko 20-latek kierujący, a jakże, samochodem marki BMW. Jego zapał, miejmy nadzieję na dłużej, ostudzili policjanci z „drogówki”.

