Prof. Ślęzak: Celem jest redukcja w tej dekadzie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc.

Jak powiedział PAP dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak, rolą Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "jest zachęcanie, wspieranie i rozszerzanie społeczności, która ma na celu redukcję liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń drogowych o 50 proc. w tej dekadzie".

"Aby zobrazować, o jakim celu mówimy, to warto podkreślić, że każdego roku na europejskich drogach, na skutek wypadków drogowych, życie traci ok. 20 tys. osób" - podkreślił szef ITS.