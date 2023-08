Policjanci z drogówki się "zbroją". Wszystko dla naszego bezpieczeństwa

Flota policyjnych radiowozów garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejne trzy wysoce wyspecjalizowane pojazdy. Są to radiowozy przeznaczone dla Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii, które trafią do funkcjonariuszy ruchu drogowego z Bolesławca, Świdnicy i Złotoryi. Nowe radiowozy to samochody marki Volkswagen model Crafter - furgony o mocy 177 KM. Pojazdy zostały zakupione dzięki środkom unijnym z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt zakupu jednego pojazdu wraz z wyposażeniem to 595 tysięcy złotych.

Będą one z pewnością dużym wsparciem w służbie policjantów, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo na dolnośląskich drogach. Z racji charakterystyki zadań, do realizacji których nowe Volkswageny zostały przeznaczone, wyposażono je w wiele elementów dodatkowego wyposażenia, które pozwolą ich użytkownikom kompleksowo realizować swoje czynności.