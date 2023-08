Policja. U rekordzistów wakacje nigdy się nie kończą

Jak się okazało podczas sprawdzania baz danych, 29 latek już wcześniej był karany za taki sam czyn. Dlatego za to wykroczenie w warunkach recydywy policjancie nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 2000 złotych.

Warto jest tutaj przypomnieć, że recydywa drogowa to sytuacja w której doszło do złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas.

Pamiętajmy, że nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków na drodze, to jedna z głównych przyczyn wypadków na drodze. Dlatego ważnym jest, aby eliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy nie stosują się do przepisów w tym zakresie.