Policja. Odgięta tablica przyczyną sporych problemów

Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności grozi 25-latkowi, który w niedzielę został zatrzymany do kontroli drogowej przez wadowickich policjantów. Mężczyzna przykręcił tablice rejestracyjne od innego jednośladu, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Jakby tego było mało, kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień.

Policja