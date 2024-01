Policja. Nie odśnieżysz auta, to dostaniesz wysoki mandat!

Od kilku dni zimowa aura z powrotem zagościła w całym kraju. Jak to zwykle bywa, przyniosła ze sobą piękne białe krajobrazy, ale również utrudnioną sytuację na drogach. Padający śnieg sprawia, że przyczepność pojazdów do jezdni jest mniejsza, a co za tym idzie musimy zdecydowanie zwolnić, aby bezpiecznie dojechać do celu. W tym miejscu wart zaznaczenia jest fakt, iż zimowe opony (choć nie obowiązkowe) są bardzo ważnym elementem składowym prawidłowego przygotowania auta do drogi.

Kolejny z nich, niemniej istotny, dotyczy prawidłowego odśnieżenia samochodu. Zapewnienie szerokiego pola widzenia to podstawa. Niedopuszczalnym jest, aby ruszyć w trasę gdy szyby są w dalszym ciągu zamarznięte lub gdy na dachu zalega śnieg. W przypadku hamowania, cała pokrywa białego puchu przesunie się do przodu, zasłaniając to, co dzieje się na drodze. Sytuacja staje się jeszcze groźniejsza jeśli wziąć pod uwagę nieodśnieżone pojazdy ciężarowe poruszające się drogami ekspresowymi lub autostradami.