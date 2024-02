Policja. Dwa małe wykroczenia wystarczyły. Potem się zaczęło. Finał to nawet 5 lat w więzieniu

Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie podczas nocnej służby zauważyli osobowego Hyundaia, którego kierowca popełnił dwa dość mało znaczące wykroczenia w ruchu drogowym (zakaz wjazdu oraz zakaz ruchu w obu kierunkach).

W związku z popełnionymi wykroczeniami funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Radomia. Podczas interwencji okazało się, że tablice rejestracyjne, którymi posługiwał się 41-latek należą do innego pojazdu, a także ma prawo jazdy oraz kartę bankomatową, które nie należą do niego.