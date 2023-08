Policja. Co się stało ze skradzionym kamperem?

Spostrzegawczość i czujność policjantów krośnieńskiej drogówki przynosi efekty. Patrolując ulice Krosna Odrzańskiego, zwrócili uwagę na przejeżdżającego obok nich pojazd typu kamper oraz jego kierowcę. Mając doświadczenie w terenie, a także wiedzę, iż takie pojazdy są często w zainteresowaniu złodziei samochodowych, postanowili go skontrolować. Gdy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące kierującemu zatrzymanie się, ten zjechał na pobocze, po czym wyskoczył z samochodu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze niezwłocznie pobiegli za nim, zatrzymując go.

Dokonane przez policjantów sprawdzenia wykazały, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd Fiat Ducato ma przyczepione tablice od innego auta i pochodzi z kradzieży z terenu Niemiec. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia, natomiast samochód po czynnościach procesowych trafił na policyjny parking. Szacunkowa wartość odzyskanego pojazdu to ponad 260 tysięcy złotych.