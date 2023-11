Polacy pobili niechlubny rekord. Wszystko z powodu... alkoholu

– Dni, w których wiele rodzin rusza w Polskę, by odwiedzić groby swoich bliskich, co roku należą do jednych z najniebezpieczniejszych okresów w roku. Na towarzyszących tym wyjazdom spotkaniach w rodzinnym gronie często nie brakuje alkoholu. Wzmożona aktywność policji jest w pełni uzasadniona, a tegoroczny rekord aż 590 zatrzymań pijanych kierujących jednego dnia, to najlepszy dowód na to, że problem jest naprawdę poważny. Lekkomyślnych kierowców zdają się nie odstraszać nawet niedawno zaostrzone kary za jazdę po alkoholu – komentuje Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense. – Część z zatrzymanych kierowców zapewne miała nadzieję, że może bezpiecznie wrócić własnym autem, jeśli kilka godzin wcześniej wypili „tylko” jeden kieliszek mocniejszego trunku. Dobre samopoczucie w żadnym wypadku nie jest gwarancją, że możemy wsiadać za kierownicę – dodaje.