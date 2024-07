Opony. Polscy kierowcy obok osiągów na równi cenią komfort

Wyniki podkreślają znaczenie komfortu dla najbardziej prawdopodobnych nabywców opon drogowych o wysokich osiągach. Jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, iż produkty te tradycyjnie zapewniają stosunkowo niski poziom płynności jazdy, co jest bezpośrednim skutkiem sztywniejszej konstrukcji z bardzo twardymi ściankami bocznymi. Producenci wykorzystują te cechy do zmaksymalizowania możliwości adaptacyjnych.