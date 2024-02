Na Ukrainę trafiło ponad 2. tys. takich aut. Komu zostały skonfiskowane?

Inicjatywa Twitter Konwój (łot. Twitera konvojs) ruszyła cztery dni po rosyjskiej napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. "Dlaczego to robimy? Bo obawiamy się, że jeśli Ukraina nie powstrzyma Rosji, to będziemy następni" - zaznacza Poznaks.

Twitter Konwój zrzesza ok. 800 wolontariuszy, którzy zawożą auta z Rygi na Ukrainę. Konwój wyrusza na Ukrainę co piątek, początkowo grupy wyjeżdżały nawet dwa razy w tygodniu. Dotychczas w ramach inicjatywy przekazano ok. 2,2 tys. aut.