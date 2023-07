Mandat dla kombajnisty. Można zapłacić 5 tys. zł

Wcześniej kierowca mógł zostać za to ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Po zmianach w taryfikatorze mandatów, obecnie policja może nałożyć na rolnika mandat w wysokości 5 000 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to maksymalna kara może wynieść 30 000 zł.

Kombajn jest wolnobieżnym pojazdem silnikowym, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 34 ustawy. Pojazd wolnobieżny jest to „pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego”. Do kierowania pojazdem wolnobieżnym wymagane jest uprawnienie kat. T, B, C1, C, D1 lub D.