Kierujący wykonał gwałtowny manewr. Teraz czeka go do 5 lat odsiadki

Policjanci patrolując rejon gminy Grębocice, zauważyli jak kierowca dostawczego auta marki Renault nagle zmienił tor jazdy. Postanowili to sprawdzić i zatrzymali go do kontroli drogowej. Już podczas legitymowania okazało się, że na siedzącym za kierownicą samochodu mężczyźnie ciąży sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Lista przestępstw, które miał na sumieniu 30-latek, wydłużała się z każdą minutą kolejnych policyjnych czynności. Funkcjonariusze odkryli, że na samochodzie zostały zamontowane tablice rejestracyjne, które przypisane są do innego auta.

Następnie funkcjonariusze przebadali kierującego na obecność narkotyków w organizmie. Po kilku minutach analizy narkotester wykazał, że mężczyzna znajdował się pod wpływem kilku zabronionych substancji z amfetaminą i metamfetaminą na czele. Mundurowi sprawdzili również miejsce zamieszkania zatrzymanego, gdzie odnaleźli marihuanę.

Samochód 30-latka trafił na lawetę, a następnie został bezpiecznie odholowany na policyjny parking. Co do kierowcy, to również został on przetransportowany tyle tylko, że do polkowickiej jednostki. Mieszkańcowi gminy Grębocice za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.