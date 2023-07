Dziś dzień bezpiecznego kierowcy. A jak Ty zachowujesz się na drodze?

Dzień bezpiecznego kierowcy obchodzimy w Polsce od 2006 roku w dniu św. Krzysztofa (25.07.), patrona kierowców. Dzień ten jest też doskonałą okazją do zastanowienia się nad nawykami za kierownicą. Czy zawsze przestrzegamy limitów prędkości? Czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy? Czy skupiamy się na drodze, czy też nasza uwaga jest rozproszona? Warto odpowiedzieć sobie na te pytania i zobowiązać się do poprawy tam, gdzie jest to konieczne.