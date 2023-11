Czarny lód. Co to za zjawisko?

Miejsca szczególnie zagrożone powstaniem czarnego lodu to okolice jezior i rzek, tereny zalesione, pagórkowate, a także mosty, tunele i wiadukty. Tam zwłaszcza trzeba utrzymać większy niż zazwyczaj dystans w stosunku do pojazdu, który jedzie przed nami.

Czarny lód jest cienki i przezroczysty, więc ciężko go zauważyć, ale jeśli droga lekko się świeci, a pobocze, drzewa i ogrodzenia wzdłuż jezdni pokryte są lodem, to może to oznaczać, że znajduje się on także na drodze.