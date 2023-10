Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 27 października 2023 roku? Mariusz Michalak

Zamieszanie i niepokoje na rynku międzynarodowym z pewnością przeniosą się także na następny tydzień - a realna wizja eskalacji konfliktu bliskowschodniego może stymulować zmianę w górę. Sylwia Dąbrowa

W nadchodzących dniach ceny paliw będą nadal rosnąć. To ważna wiadomość dla tysięcy Polaków, planujących tradycyjne wyjazdy z okazji dnia Wszystkich Świętych. Na niektórych stacjach w dobiegającym końca tygodniu dało się jeszcze zaobserwować ceny paliw poniżej 6-złotowej granicy, ale na przełomie października i listopada będą one należeć do rzadkości.