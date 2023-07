Bezpłatne przejazdy autostradą A1. Za co policja wystawia mandaty?

"Policja prowadziła działania prewencyjne pomorskiej drogówki przy bramkach na autostradę A1, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu" - podała w niedzielę rzeczniczka komendy wojewódzkiej policji podkom. Karina Kamińska.

Policjantka przypomniała, że funkcjonariusze kontrolują przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem limitów prędkości. "Do tej pory zatrzymaliśmy do kontroli drogowej blisko 100 kierowców, 7 z nich popełniło wykroczenia w ruchu drogowym" - oznajmiła i dodała, że były one związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości.