Autostrada A2. Rusza budowa trzeciego pasa - utrudnienia potrwają 18 miesięcy!

Rzeczniczka spółki Anna Ciamciak poinformowała, że za 18 miesięcy kierowcy korzystający z autostrady A2 pojadą obwodnicą Poznania rozbudowaną o trzeci pas ruchu dla każdego kierunku na kolejnych 10 kilometrach.

10 czerwca rozpoczną się prace przygotowawcze do budowy. Drogowcy rozpoczną odgradzanie terenu, wytyczą tymczasowe pasy włączania się do ruchu oraz do jazdy na wprost, zgodne z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Wybudują też tymczasowe przejazdy przez pas rozdziału pomiędzy jezdniami.