Te statystyki stale rosną. To już 130 kierowców dziennie

„Zbyt wiele osób siada za kierownicą nie mając pewności co do swojego stanu trzeźwości. To tak zwana nieświadoma nietrzeźwość, czyli niebezpieczne przekonanie, że w organizmie nie ma już śladu po alkoholu. Brak kaca czy wrażenie wypoczęcia mogą być złudne i nie będą stanowić dla policji żadnego usprawiedliwienia w przypadku kontroli trzeźwości” - mówi Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w firmie AlcoSense.