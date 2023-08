Prawo jazdy. To pierwszy taki pojazd egzaminacyjny w Polsce!

Od 2019 roku każdy kandydat na kierowcę ciężarówki, który ma prawo jazdy na kategorię B na manualnej skrzyni biegów może wybrać sobie pojazd na egzamin na kategorię C z automatyczną lub manualną skrzynią biegów. Kłopot jednak w tym, że ten prostszy (automat) podstawiają jedynie szkoły nauki jazdy, a kandydat musi im dodatkowo za to zapłacić. Od sierpnia białostocki WORD jest pierwszym ośrodkiem egzaminowania, który zapewnia w cenie egzaminu własny automat.

Oprócz automatycznej skrzyni biegów, która jest ogromnym ułatwieniem przy egzaminie, WORD zamontował w pojeździe dodatkowo kamerę cofania oraz zadbał o to, aby w plandece umieszczone było przezroczyste okno z tyłu umożliwiające obserwację co się dzieje za pojazdem egzaminacyjnym. No i co równie ważne: kolejki na egzamin na kategorię C niemal w całym kraju przekraczają dwa tygodnie. A Białystok zaprasza na egzamin niemal z dnia na dzień dając możliwość zdawania ewentualnej poprawki osobom, które przyjechały na egzamin spoza stolicy województwa podlaskiego. Wystarczy przy zapisie o tym wspomnieć!