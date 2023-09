Prawo jazdy. Jeszcze nie odebrał prawa jazdy, a już je stracił!

Szczecińscy policjanci każdego dnia dokonują pomiaru prędkości z jaką poruszają się kierowcy po ulicach miasta. Tym razem takiego pomiaru dokonywali na ul. Wojska Polskiego, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. W pewnym momencie zauważyli samochód Opel Corsa należący do jednej z wypożyczalni, którego kierujący jechał 114 km/h.

Mundurowi faktycznie potwierdzili ten fakt, gdyż zgodnie z nowymi przepisami „Tymczasowe prawo jazdy to dokument cyfrowy, który będzie ważny 30 dni od momentu zdania egzaminu na prawo jazdy. Potwierdza on uprawnienia do kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Z tej usługi w mObywatelu mogą skorzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne – z wyżej wymienionych grup kategorii”.