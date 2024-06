Mecz Polska - Turcja. Utrudnienia na ulicach w związku z meczem na Stadionie Narodowym

Utrudnienia przed meczem meczu Polska - Turcja

W godz. 18.30-20.45 wyłączony z ruchu będzie obszar Saskiej Kępy z wyjątkiem pojazdów osób mających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek i jednośladów. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami.

Od godz. 18.30 do końca meczu – w przypadku zamknięcia ul. Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

W przypadku zamknięcia ul. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ul. Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 – Targową, a 146 i 147 – al. Zieleniecką.